Улан-Батор, , 15:48 — REGNUM На границе России и Монголии произошло землетрясение. Об этом 13 января сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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По данным центра, магнитуда составила 4,9.Эпицентр располагался в 25 км к западу от монгольского населенного пункта Турт и в 269 км к юго-западу от Ангарска. Очаг залегал на глубине 30 км.

Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в Монголии произошло землетрясение, его эпицентр находился в 34 км от населённого пункта Турт. В эпицентре интенсивность толчков составила 8,7 баллов. Сейсмособытие ощутили в ряде российских регионов. В частности, в Иркутской области и Красноярском крае.