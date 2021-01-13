Кострома, , 15:45 — REGNUM В Костроме несколько домов жалуются на холод в квартирах. Об этом со ссылкой на сообщение в группе «ЧП Кострома» сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Батарея

Проблема коснулась жителей многоквартирных домов, расположенных на улицах Скворцова, Шагова и Сосновых проездах. Они отапливаются от котельной, принадлежащей Министерству обороны.

«Сейчас в морозы дети дома под двумя одеялами спят. Холодно. Проблему с отоплением так на Шагова так и не решили. В УК говорят, что проблема в котельной — не подают нужное давление», — написали в социальных сетях костромичи.

По данным городской администрации, котельная Центрального жилищно-коммунального управления (ЦЖКУ) Минобороны «не соблюдает температурный режим в соответствии с погодными условиями». В министерстве считают иначе — как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ЦЖКУ, тепло подаётся котельной в нормальном режиме, однако горячая вода не доходит до домов из-за порывов на инженерных сетях, находящихся в ведении ТГК-2.

Эту информацию подтвердили в военной прокуратуре Костромского гарнизона. На коммуникациях, ведущих тепло от котельной к домам, сегодня зафиксировали 4 порыва. Из-за падения давления горячая вода слишком медленно идёт по трубам и успевает остыть, попадая в батареи. Чтобы согреть дома костромичей, представители жилищно-коммунального управления Минобороны планируют увеличить мощность подачи тепла.

Однако не исключено, что вынужденный шаг может привести к новым прорывам на сетях. В то же время ремонт коммуникаций в настоящее время невозможен — для этого всех потребителей придётся отключить от тепла, что в условиях резкого похолодания невозможно.

Отметим, что кроме 60 костромских домов на улицах Шагова, Никитской, Скворцова и 1-ом, 2-ом, 3-м Сосновых проездах котельная Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны питает военный госпиталь и воинскую часть ВДВ. В советские времена дома «КЭЧевские» дома строили для военных, но сейчас в них проживают обычные горожане.

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