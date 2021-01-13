Луганск, , 15:51 — REGNUM Боевиков ВСУ обстреляли собственные «коллеги» в районе населённого пункта Золотое, который расположен на линии соприкосновения сил Украины и ЛНР. Об этом сообщили 13 января в пресс-службе Народной милиции (НМ) ЛНР.

По данным ведомства, инцидент произошёл 12 января, накануне встречи в «нормандском формате» в Берлине. Разведгруппа ВСУ выдвинулась в район разведения сил для имитации обстрела позиций украинских силовиков со стороны Народной милиции. Этот обстрел должны были зафиксировать представители украинских СМИ.

«Несогласованность действий с подразделениями 92-й бригады, несущими дежурство на позициях в районе Золотого-4, привела к очередным небоевым потерям. Заметив движение, военнослужащие 1-го батальона 92-й бригады открыли гранатомётный огонь по разведчикам, в результате которого получил осколочные ранения солдат Сорокин», — рассказали в пресс-службе.

По данным разведки Народной милиции, инцидент стал поводом для разбирательств в командовании так называемой «Операции объединённых сил» в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в нежелании прекратить войну в Донбассе, хотя РФ не является стороной данного конфликта.

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