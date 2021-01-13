Луганск, 13 января 2021, 15:51 — REGNUM Боевиков ВСУ обстреляли собственные «коллеги» в районе населённого пункта Золотое, который расположен на линии соприкосновения сил Украины и ЛНР. Об этом сообщили 13 января в пресс-службе Народной милиции (НМ) ЛНР.
По данным ведомства, инцидент произошёл 12 января, накануне встречи в «нормандском формате» в Берлине. Разведгруппа ВСУ выдвинулась в район разведения сил для имитации обстрела позиций украинских силовиков со стороны Народной милиции. Этот обстрел должны были зафиксировать представители украинских СМИ.
По данным разведки Народной милиции, инцидент стал поводом для разбирательств в командовании так называемой «Операции объединённых сил» в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в нежелании прекратить войну в Донбассе, хотя РФ не является стороной данного конфликта.
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