Степанакерт, , 15:40 — REGNUM Один из жителей Нагорно-Карабахской Республики (НКР) погиб, подорвавшись на мине в городе Мартакерт. Об этом 13 января сообщили в Следственном комитете НКР.

«Двенадцатого января примерно в 17:50 (16:50 мск) житель Мартакерта во время проведения экскаватором земляных работ в городском квартале «Мартакерти Багер», по предварительным данным, подорвался на мине и скончался на месте, получив многочисленные ожоги», — говорится в сообщении на сайте ведомства республики.

Также уточняется, что в настоящее время правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе заранее анонсированных работ по разминированию территории столицы НКР — Степанакерта — прогремели два взрыва.