Джакарта, , 15:21 — REGNUM В авиакомпании Sriwijaya Air заявили, что 20 жертв авиакатастрофы в Индонезии являются жителями Западного Калимантана, сообщает СNN Indonesia.

Известно, что среди 20 жертв — 12 человек из Понтианака, один человек из Самбаса, два человека из Мемпава, два человека из Кетапанга и два человека Ландак.

Тела пострадавших будут немедленно доставлены и захоронены на родине в соответствии с пожеланиями семей.

Как сообщало ИА REGNUM, совместная поисково-спасательная команда обнаружила несколько обломков самолета Sriwijaya Air.

Читайте ранее в этом сюжете: Водолазы возобновили поиски на месте крушения лайнера в Индонезии