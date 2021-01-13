Самарканд, Узбекистан, , 15:17 — REGNUM Трое детей погибли в результате отравления угарным газом в Каттакурганском районе Самаркандской области Узбекистана, 13 января сообщили региональной прокуратуре.

По данным областного управления по чрезвычайным ситуациям, две девочки и один мальчик скончались дома, двое родителей госпитализированы в тяжелом состоянии.

Напомним, 25 января 2020 года трое детей погибли от отравления угарным газом в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области. Отравление произошло во время сна. От угарного газа также пострадала мать — она госпитализирована в тяжелом состоянии.

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