Аддис-Абеба, , 15:06 — REGNUM Более 100 человек были убиты в результате возобновившихся этнических нападений в неспокойном районе Метекель на западе Эфиопии. Об этом сообщает телеканал Esat TV.

Столкновения произошли в регионе Бенишангуль-Гумуз, где ведётся строительство крупнейшей в Африке ГЭС «Возрождение».

Нападения были совершены в понедельник, 11 января, и вторник, 12 января.

В сообщении репортёров телеканала со ссылкой на «надежные источники» говорится, что в понедельник боевики убили 130 мирных жителей в различных районах Метекеля.

В прошлом месяце более 200 человек были убиты в результате этнического насилия в том же регионе. Инцидент произошел через несколько часов после того, как премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед посетил регион для оценки ситуации в области безопасности.

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