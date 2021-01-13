Нижний Новгород, , 15:04 — REGNUM В результате столкновения автомобиля УАЗ и рейсового автобуса ПАЗ в Борском районе Нижегородской области пострадали шесть человек. Об этом 13 января сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД.

Уточняется, что ДТП произошло в 08:35 на 15 км автодороги Нижний Новгород — Киров. По предварительным данным, водитель УАЗа, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ.

«В результате ДТП пострадали водитель УАЗа и 5 пассажиров автобуса. Пострадавшие доставлены в больницу. Устанавливаются обстоятельства ДТП», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростовской области опрокинулся автобус, в результате чего один человек погиб и ещё четверо получили травмы.