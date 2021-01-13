Бурк-ан-Брес, , 14:48 — REGNUM Сотни автомобилистов оказались заблокированы во французских департаментах Эн и Верхняя Савойя из-за сильнейшего снегопада и града. Об этом в среду, 13 января, сообщает Le Figaro.

Как уточняют журналисты, несколько сот водителей не смогли продолжить свой маршрут по направлению к городу Бурк-ан-Брес в районе коммуны Бельгард-Сюр-Вальсерин, мэрия которой предложила пострадавшим места для ночлега.

Представители Красного Креста также прибыли на место происшествия, чтобы раздать нуждавшимся горячий ужин.

Префектура департамента Эн, где разворачивались события, поблагодарила спасательные службы на своей официальной странице в Twitter: «Спасибо жандармам, спасателям, добровольцам из Красного Креста, представителям местных и территориальных властей за их помощь и участие».

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