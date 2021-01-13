Херсон, Украина, , 14:38 — REGNUM В Херсонской и Полтавской областях Украины неизвестные осквернили памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба украинского министерства по делам ветеранов.

В Херсоне вандалы разбили 17 памятников на могилах советских воинов, а в селе Яреськи Полтавской области неизвестные развели у подножия памятника костёр, набросив тряпку на голову статуи.

«По этим двум совершённым фактам вандализма в единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам части 2 статьи 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины», — рассказали в министерстве.

Чиновники отметили, что шокированы происходящим и считают данный вопрос общественно резонансным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области задержали мужчину, подозреваемого в повреждении памятника Папе Римскому Иоанну Павлу II при помощи топора.

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