Херсон, Украина, 13 января 2021, 14:38 — REGNUM В Херсонской и Полтавской областях Украины неизвестные осквернили памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба украинского министерства по делам ветеранов.
В Херсоне вандалы разбили 17 памятников на могилах советских воинов, а в селе Яреськи Полтавской области неизвестные развели у подножия памятника костёр, набросив тряпку на голову статуи.
Чиновники отметили, что шокированы происходящим и считают данный вопрос общественно резонансным.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области задержали мужчину, подозреваемого в повреждении памятника Папе Римскому Иоанну Павлу II при помощи топора.
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