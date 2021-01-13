Джуба, , 14:25 — REGNUM Власти Южного Судана арестовали российского блогера Илью Варламова и четверых его спутников, таже граждан РФ. Сообщение об этом опубликовано 13 января на сайте блогера.

По словам Варламова, он и его спутники прибыли в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в столицу страны Джубу. Там их багаж стали обыскивать «какие-то военные или чекисты». Они обнаружили пульт от беспилотного аппарата, который у блогера изъяли ранее в Уганде.

«И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении», — написал Варламов.

Блогер добавил, что группе российских граждан объявили об аресте. Также у них попытались забрать телефоны и обвинили в отсутствии разрешения от министерства дикой природы.

Блогер уточнил, что с ним находятся его жена Любовь, основатель «Медиазоны» Пётр Верзилов, директор Европейской гимназии Иван Боганцев и Вадим Гинзбург. В Африке они находятся в качестве туристов.