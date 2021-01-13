Джакарта, , 14:17 — REGNUM Совместная поисково-спасательная команда обнаружила несколько обломков самолета Sriwijaya Air, сообщает Antara.

«Несмотря на погодные условия, мы обнаружили довольно много обломков и личных вещей погибших», — заявил бригадный генерал Ясин Косасих в Джакарте 13 января 2021 года.

Национальная полиция Индонезии направила на поиски три группы водолазов.

Как сообщало ИА REGNUM, поисково-спасательная группа в Индонезии опустит на дно поискового подводного робота, прежде чем водолазы продолжат искать звукозаписывающее устройство и обломки самолета Sriwijaya Air.

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