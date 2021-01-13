Красноярск, , 13:52 — REGNUM В Красноярске следователи организовали проверку по факту выхода из строя лифта, в кабине которого находились три женщины и ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Информация о происшествии в жилом доме на ул. Петра Подзолкова появилась 13 января. Сообщалось, что женщины и ребёнок пострадали из-за неисправности лифтового оборудования. Когда лифт начал движение вверх, кабина начала вибрировать и несколько раз резко срывалась вниз.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с лифтом в Красноярске попал на камеру видеонаблюдения.

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