Ростов-на-Дону, , 13:15 — REGNUM Пассажирский автобус, попавший утром 13 января в дорожно-транспортное происшествие на трассе М-4 «Дон», следовал из Москвы в Донецк (ДНР). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Напомним, ранее областная поисково-спасательная служба проинформировала о том, что в ДТП попали пассажиры автобуса, следовавшего по маршруту Москва — Луганск.

В результате опрокидывания пассажирского автобуса два человека погибли, трое получили травмы. Женщина с ребёнком от госпитализации отказалась. Один пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии.

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