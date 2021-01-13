Степанакерт, , 13:16 — REGNUM В ходе заранее анонсированных работ по разминированию территории столицы Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — Степанакерта — прогремели два взрыва. Об этом 13 января сообщил глава администрации президента НКР Артак Бегларян на своей странице в соцсети Facebook.

«Два взрыва в Степанакерте, звуки которых были слышны в городе, (они) обусловлены работами по разминированию, о которых государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила заранее», — написал на своей странице Бегларян.

Также он выступил с призывом к населению сохранять спокойствие и пообещал, что власти проведут расследование с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и предотвращения информационных рисков, которые вызваны пробелами в оповещении жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января депутат от оппозиционной армянской фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян заявил, что Турция и Азербайджан выиграли от переговоров в Кремле (11 января), а Армения в лице премьер-министра Никола Пашиняна ничего не добилась.