Рязань, , 13:28 — REGNUM Тело пожилого мужчины обнаружено днём 13 января возле мусорного контейнера во дворе дома № 20 корпус 3 по улице Быстрецкая в Рязани. По предварительным данным, следов криминального характера не выявлено, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мужчина был полностью завёрнут в полиэтилен. Начата доследственная проверка, в ходе которой будет установлена личность погибшего, давность и причина наступления смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. При первоначальном осмотре места происшествия следов, указывающих на криминальный характер гибели мужчины, не выявлено.

Следователи просят жителей Рязани, имеющих сведения о предполагаемой личности погибшего или обстоятельствах произошедшего, обратиться в правоохранительные органы.