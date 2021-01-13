Каа-Хемский район, Тува, , 13:11 — REGNUM На территории четырёх районов Тувы — Каа-Хемского, Кызылского, Тере-Хольского и Тоджинского сохраняется режим ЧС, введённый после землетрясения в Монголии 12 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, здесь созданы комиссии по определению нанесённого сейсмособытием ущерба.

Сотрудники ведомства в настоящее время оказывают методическую помощь муниципальным образованиям.

«По данным «Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края», 12 января в 4 часа 46 минуты было зарегистрировано сейсмическое событие с эпицентром в Монголии магнитудой 7,1 баллов», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, по ситуации на 13 января в восьми районах республики выявлено более 50 повреждённых зданий.

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