Ростов-на-Дону, , 13:09 — REGNUM Врачи центральной районной больницы Красносулинского района Ростовской области борются за жизнь одного из пострадавших в ДТП на трассе М-4 «Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 января.

Напомним, что в результате опрокидывания пассажирского автобуса, следовавшего из Москвы в Донецк (ДНР), два человек погибли, трое получили травмы. К месту происшествия были направлены четыре бригады скорой медпомощи.

«После прохождения обследования и получения помощи женщина с ребёнком отказалась от госпитализации. В настоящее время в реанимации лечебного учреждения находится один пострадавший. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое», — уточнили власти.

ИА REGNUM сообщало, что утром 13 января пассажирский автобус с 15 пассажирами опрокинулся в кювет. Спровоцировать аварию могли плохие погодные условия.

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