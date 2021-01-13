Нижний Новгород, , 13:08 — REGNUM Сотрудники полиции разыскивают мошенников, которым жительница Нижегородской области перечислила крупную сумму денег якобы для оплаты пошлины за посылку от живущего за рубежом друга по романтической переписке. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

61-летняя потерпевшая рассказала полицейским о том, что ранее на сайте знакомств познакомилась с иностранцем, который впоследствии написал, что якобы отправил ей посылку с подарком.

В середине декабря прошлого года с нижегородкой связался мужчина, представившийся курьером, и заявил о том, что сначала ей нужно оплатить таможенный сбор за прибывшую из другой страны посылку, перечислив деньги на указанный номер банковской карты.

Женщина оплатила вымышленную таможенную пошлину на сумму 1 млн 550 тысяч рублей, перечислив их на счет неустановленного лица. По истечении некоторого времени посылка так и не пришла, а друг по интернет-переписке исчез.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Если обманувших нижегородку преступников удастся поймать, то им будет грозить до 10 лет тюремного заключения.