Воронеж, , 13:00 — REGNUM Уголовное дело по статье о халатности возбуждено следственными органами СУ СКР по Воронежской области из-за сноса зданий бывшего хлебозавода № 1 в Воронеже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 января в пресс-службе следственного ведомства. Дело возбудили по результатам ранее проведенной процессуальной проверки.

Как сообщили в СК, установлено, что снос комплекса зданий паровой мельницы Третьего товарищества, представляющего культурную, историческую и научную ценность, стал возможным в результате несвоевременного принятия чиновниками Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области мер по включению этого комплекса в перечень выявленных объектов культурного наследия Воронежской области.

«По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября, несмотря на протесты горожан, собственник участка, на котором были расположены здания бывшего хлебозавода №1, в том числе постройки XIX века, приступил к их сносу. Была уничтожена старинная труба бывшей паровой мельницы. При этом здания лишь за три недели до сноса были включены в перечень объектов, обладающих признаками культурного наследия. 4 декабря — когда демонтаж был практически завершен — был выпущен приказ о признании комплекса хлебозавода объектом культурного наследия. В декабре полиция возбудила уголовное дело о по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

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