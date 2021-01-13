Веллингтон, , 12:59 — REGNUM В Новой Зеландии стражи порядка задержали мужчину, который разбил топором стеклянные двери парламента. Инцидент произошёл сегодня, 13 января, сообщает Reuters.

Мужчина с топором в руках был замечен утром около здания парламента в Веллингтоне. В 5:25 на место прибыла полиция. Спустя десять минут подозреваемый был задержан, уточнили в правоохранительном ведомстве.

«Мужчина нанес некоторые повреждения стеклянным панелям, но не пытался войти внутрь здание», — сообщили в полиции.

Издание отмечает, что новозеландские законодатели находятся сейчас на каникулах, и в здании в момент нападения было мало людей. Причина нападения пока неясна. Полиция начала расследование.

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Нападавшего обвинили в умышленном повреждении имуществе и хранении холодного оружия.