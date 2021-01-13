Барнаул, , 12:53 — REGNUM В Алтайском крае осуждены двое жителей Барнаула, которые зарабатывали тем, что незаконно оформляли документы для временного пребывания на территории России иностранцев. Подробности сегодня, 13 января, сообщает УФСБ России по Алтайскому краю, сотрудники которого и раскрыли данную преступную схему.

В соответствии с действующим законодательством РФ, для временного законного пребывания на территории страны иностранным гражданам, в числе прочих документов, выдается сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. Чтобы его получить, иностранцы обязаны сдать соответствующий комплексный экзамен.

Один из впоследствии осужденных, который по роду деятельности часто контактировал с иностранцами, знал об их заинтересованности в получении необходимых документов, а также о возникающих при этом трудностях. Чтобы обеспечить себе дополнительный заработок, он разработал незаконную схему, в соответствии с которой в первую очередь вышел на представителя образовательной организации в Москве, входящей в Перечень учреждений, имеющих право проводить экзаменационные испытания для иностранных граждан. Осужденный предложил свои услуги по экзаменации иностранцев на территории Барнаула от имени этого образовательного центра. При этом он ввел в заблуждение представителя учреждения о правомерности своих действий.

К проведению тестирования иностранных граждан мужчина привлек своего знакомого. Они находили заинтересованных в пребывании на территории России иностранцев и, как установлено в ходе проведенных УФСБ России по Алтайскому краю следственных действий, фиктивно их тестировали. В последующем подложные результаты становились основанием для изготовления документа о сдаче иностранцами экзамена, что позволяло им получить патент на пребывание и осуществление трудовой деятельности в России. Денежное вознаграждение устанавливалось индивидуально для каждого «клиента» и в среднем составляло около 15 тысяч рублей.

С учетом полного раскаяния обвиняемых и наличия смягчающих обстоятельств суд приговорил каждого к двум годам восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года на Алтае был вынесен приговор заместителю председателя правления АКОО «Таджикская диаспора» по г. Рубцовску Займудину Сабурову. Он и его знакомая — жительница Рубцовска Иноятхон Косимова — признаны виновными в организации фиктивных браков. С их помощью как минимум трое граждан Таджикистана, заплатив деньги, намеревались избежать процедуры организации получения разрешений на временное проживание без учета квоты, а в последующем — гражданства Российской Федерации.

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