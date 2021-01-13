Воронеж, , 12:49 — REGNUM В Воронежской области суд признал виновной в гибели четырёхлетней дочери её 36-летнюю мать, сообщил 13 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. Помимо погибшей девочки, у женщины ещё шестеро детей от двух до 13 лет.

Трагедия произошла в июне 2020 года. Как установлено судом, женщина вместе с сожителем и детьми находилась у пруда «Семнадцатый» в р.п. Перелешинский Панинского района. Взрослые распивали спиртные напитки. Через некоторое время родители заметили отсутствие четырёхлетней девочки. Тело ребенка после поисков было найдено в пруду.

Как уточнили в СУ СКР по региону, в ходе следствия женщина полностью признала вину в совершенном преступлении. Приговором суда матери погибшей девочки назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка. Также решением Панинского районного суда осужденная и ее гражданский супруг ограничены в родительских правах в отношении шестерых малолетних детей.