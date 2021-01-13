Новосибирск, , 12:44 — REGNUM Пострадавшая при пожаре в Карасукском районе Новосибирской области многодетная семья считалась благополучной. Об этом сообщил глава района Александр Гофман.

«Пострадавшая мать работает в соцзащите в селе Михайловка, муж работает по вахтовому выезду. Семья благополучная», — рассказал Гофман редакции «Вести Новосибирск».

Он уточнил, что материального ущерба в результате пожара практически нет — огонь не успел распространиться по жилому помещению.

В то же время, как ранее сообщало ИА REGNUM, мать и пятеро детей пострадали от угарного газа. Их решено эвакуировать их в Новосибирск.

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