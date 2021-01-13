Архангельск, , 12:33 — REGNUM В деревне Наволок под Архангельском при пожаре в частном доме погиб 85-летний мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Возгорание произошло накануне вечером, 12 января. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело хозяина жилища.

По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти, и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий возгорания — замыкание электропроводки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области зарегистрирован рост гибели людей при пожарах — с начала года жертвами огня стали более 10 человек.