Уфа, , 12:29 — REGNUM 40 человек эвакуировали во время пожара в многоквартирном жилом доме в Уфе. Об этом 13 января сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 13 января спасатели получили сообщение о возгорании в девятиэтажном доме на ул. Мушникова.

Прибыв на место происшествия, они установили, что в подъезде дома фиксируется сильное задымление, а очаг пожара находится в коридоре на третьем этаже.

Спасатели эвакуировали из дома 40 человек, включая 9 детей. Вскоре они ликвидировали пожар. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.

Сообщается, что никто не пострадал.

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