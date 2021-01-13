Северодвинск, Архангельская область, , 12:23 — REGNUM В отношении преподавателя Северного Арктического федерального университета (САФУ) возбуждено уголовное дело о коррупции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, заведующая кафедрой истории, философии и права гуманитарного института филиала САФУ Оксана Чупрова получила взятки в сумме свыше 50 тыс. рублей и подарочного сертификата одного из магазинов от студента заочной формы обучения за успешные сдачи экзаменов, защите курсовой и выпускной квалификационной работ.

По данным следствия, она внесла заведомо ложные сведения о проверке квалификационной работы студента в системе «Антиплагиат-вуз».

Кроме того, обвиняемая за взятку в сумме 20 тыс. рублей издала заведомо подложный приказ о перезачете некоторых учебных дисциплин этим студентом.

Уголовное дело рассмотрения по существу и направлено в Северодвинский городской суд.