Ярославль, , 12:22 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин не увидел дискриминации солдата-срочника из Тувы. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.

Встреча в воинской части Up76.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военнослужащий из Тувы по фамилии Шойгу, проходящий срочную военную службу в Ростове Великом, пожаловался на дискриминацию со стороны командования по национальному признаку. Его видеообращение появилось в соцсетях. Бабуркин приехал в воинскую часть вместе с представителями правительства и Общественной палаты Республики Тува.

«Мы посетили обе части, где служат солдаты из Республики Тыва, говорили с военнослужащими в обстановке абсолютно доверительной — командование части нам обеспечило такую возможность. После этого состоялась встреча в военной прокуратуре Ярославского гарнизона, где мы подробно обсудили эту ситуацию», — рассказал Бабуркин.

Сергей Бабуркин констатировал, что на данный момент ситуация в части спокойная, признаков дедовщины и притеснения по национальному признаку не усматривается. При этом омбудсмен сообщил, что в части были сложные и конфликтные ситуации, которые возникли, скорее, из межличностных отношений и не имеют национальной подоплёки.

«Когда в конфликте участвуют люди разных национальностей, национальный контекст в любом случае присутствует, но часто имеет сопутствующий характер, так как сам конфликт возникает в первую очередь из межличностных противоречий и отношений. На данный момент проверка проводится военной прокуратурой, проводится оперативно. Уверен, по ее итогам мы получим объективную картину, на основании которой будут сделаны выводы и приняты соответствующие решения», — сказал Сергей Бабуркин.

Как сообщает Znak.com, в отношении солдата ещё до его жалобы было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим либо сопряженное с насилием».

Читайте ранее в этом сюжете: Срочники из Тувы пожаловались на дискриминацию в армии из-за национальности