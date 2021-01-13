Москва, , 12:12 — REGNUM На 100-м году жизни в Москве умерла советский скульптор по фарфору и народный художник РФ Евгения Гатилова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Её тело обнаружили 12 января в квартире дома, расположенного в Большом Девятинском переулке. Причиной смерти, по предварительным данным, могла стать острая сердечная недостаточность.

Евгения Ильинична Гатилова являлась одним из крупнейших мастеров фарфоровой пластики. Главной темой её творчества стали образы обычных людей.

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