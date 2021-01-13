Брянск, , 12:13 — REGNUM Подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании учебного заведения задержан в Брянске. 19-летний студент таким образом решил сорвать сдачу экзамена, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе регионального УМВД.

Информация о минировании поступила на официальный аккаунт образовательной организации в социальной сети 12 января. К учебному заведению прибыли спецслужбы, проведено полное обследование здания. Сообщение не подтвердилось, зато оперативники вычислили анонимного информатора — это 19-летний студент этого учебного заведения. Молодой человек признался, что хотел сорвать сдачу экзамена. Он создал фейковую страницу в социальной сети, откуда и отправил угрозу.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит штраф до 700 тысяч рублей либо ограничения свободы сроком до пяти лет.