Самара, , 12:20 — REGNUM Доследственная проверка по факту обнаружения после тушения пожара тел трех человек начата в Самарской области. Об этом 13 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону (СК).

Отмечается, что следователи назначили судебно-медицинскую и пожаро-техническую экспертизы. По предварительной информации, возгорание в доме произошло в результате перегрева печи.

После завершения проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пожар в частном доме в селе Тамбовка Большеглушицкого района произошел ночью 13 января. В ходе борьбы с огнем были обнаружены тела женщины 1953 года рождения, ее сына 1988 года рождения, а также его сожительницы 1985 года рождения.

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