Иркутск, , 11:55 — REGNUM Жители Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, 14 января днем местами в западных и северных районах ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 15−18 м/с, снег, метели. Температура воздуха при этом опустится ниже — 20 °C.

«При метелях опасность заключается в заносах дорожного полотна, снижении видимости, а также возможном частичном обрыве воздушных линий электропередачи и связи», — напомнили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильные морозы повлияли на увеличение числа пожаров в Иркутской области. Так, 5 января в Приангарье произошло 22 возгорания.

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