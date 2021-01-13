Ростов-на-Дону, 13 января 2021, 11:55 — REGNUM В Ростовской области из-за непогоды введены ограничения для движения пассажирского транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 13 января.
Из-за снегопада, порывистого ветра и плохой видимости ограничено движение на участках автодорог Морозовск — Цимлянск — Волгодонск, Кашары — Первомайское — Милютинская — Морозовск, Кашары — Первомайская — Милютинская — Морозовск. Водителей призвали отложить дальние поездки.
Сильный снег и ветер наблюдаются и в Волгоградской области, где видимость на дорогах составляет 50 метров.