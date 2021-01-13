Самара, , 11:47 — REGNUM Тела трех человек обнаружили после пожара в частном доме в Самарской области. Об этом 13 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-служба ведомства, ночью 13 января спасатели получили информацию о пожаре в м.р. Большеглушицкий, н.п. Тамбовка. По тревоге были подняты 31 огнеборец на 13 единицах техники.

Прибыв не место происшествия, спасатели установили, что горит частный жилой дом и надворные постройки на площади 50 кв. метров. Вскоре они ликвидировали пожар. В ходе борьбы в огнем были обнаружены тела мужчины 1988 года рождения, женщин 1950 года рождения и 1985 года рождения.

В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара.

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