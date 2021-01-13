Майминский район, Алтай, , 11:39 — REGNUM В Республике Алтай организована доследственная проверка по сообщению в СМИ о неоказании своевременной медпомощи Марии Шумской — первой супруге Василия Шукшина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Ранее соответствующая информация, как отмечается, появилась в интернет-ресурсах ряда СМИ. Напомним, женщина скончалась 7 января 2021 года на 91-ом году жизни.

«В ходе процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее данными о неоказании помощи Шумской заинтересовались в прокуратуре.

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