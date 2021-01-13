Буйнакск, Дагестан, , 11:58 — REGNUM Органы прокуратуры проводят проверку по факту массового отравления детей в города Буйнакск. Об этом сообщает главное управление Генеральной прокуратуры России в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

Управление прокуратуры в СКФО и ЮФО взяло на контроль ход проверки, которую осуществляют представители надзорного ведомства в Дагестане. По итогам контрольных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства в части выполнения норм о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Буйнакске 12 января произошла вспышка кишечного отравления среди детей. По состоянию на утро 13 января за медицинской помощью обратилось свыше 70 человек.

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