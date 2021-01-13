Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM Появились первые видеокадры, снятые на месте смертельного ДТП с пассажирским автобусом в Ростовской области. Авария произошла утром 13 января на трассе М-4 «Дон».

По предварительным данным, спровоцировать опрокидывание автобуса могли плохие погодные условия. В частности, сильный боковой ветер. В результате ДТП погибли два человека, три женщины получили травмы.

Автобус с 15 пассажирами следовал из Москвы в Донецк (ДНР). По некоторой информации, в автобусе находились граждане России, Украины и ДНР. Среди пассажиров был ребёнок, который не пострадал.

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