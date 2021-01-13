Заиграевский район, Бурятия, , 11:33 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело после попадания 13-летней девочки в больницу в истощённом состоянии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, на момент госпитализации в ноябре 2020 года вес подростка составлял всего 14 кг.

В ходе проверки выяснилось, что её мать одна воспитывают троих детей. При этом на учёте в органах опеки семья не состояла.

«Из показаний матери следует, что истощение ребенка наступило на фоне общего заболевания, связанного с родовой травмой. Однако за должным лечением для дочери женщина не обращалась, пока состояние ребенка не усугубилось», — отметили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Для выяснения причин истощения ребёнка назначена судебно-медицинская экспертиза.