Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM Стала известна предполагаемая причина смертельного ДТП с автобусом на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, которое произошло утром 13 января.

По информации регионального управления ГИБДД, авария произошла из-за сильного бокового ветра, пишет ТАСС. Водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

По некоторым данным, пассажирский автобус следовал из Москвы в Луганск. По информации, которой располагает ТАСС, автобус выполнял маршрут из российской столицы в Донецк.

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