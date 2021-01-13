Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники регионального управления ФСБ и полиции пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), члены которой совершали разбойные нападения и вымогательства. Задержан предполагаемый главарь банды. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как уточили в ведомстве, 13 января был задержан лидер уголовно-преступной среды по фамилии Анохин. В его действиях правоохранительное органы усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ — вымогательство группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и (или) в крупном размере. За это преступление может быть назначено до 15 лет лишения свободы.

«При проведении обысков по местам жительства и пребывания Анохина А.В. изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос об избрании Анохину меры пресечения.