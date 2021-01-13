Южно-Сахалинск, , 11:20 — REGNUM На Сахалине 14 января прогнозируется сильный снег и метель. В некоторых районах области объявлено экстренное предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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По прогнозам синоптиков 14 января в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Смирныховском и Поронайском районах выпадет сильный снег — от 7 до 19 мм. На побережье порывы ветра достигнут 22 м/с. В Углегорском, Томаринском, Холмском и Невельском районах также будет сильный ветер с метелью.

Опасность схода лавин прогнозируется в Александровск-Сахалинском, Смирныховском, Холмском и Долинском районах, а также в Южно-Сахалинске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 12 января выпал первый в наступившем 2021 году снег — по словам синоптиков, за нынешним снегопадом ожидается ещё более активный.