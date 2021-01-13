Калуга, 13 января 2021, 11:36 — REGNUM В Калуге утром 13 января на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Ленина и Московской 37-летняя женщина за рулём автомобиля Mitsubishi Pajero наехала на мальчика двух лет и девочку четырёх лет, которых мать перевозила на снегокате. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.
После ДТП оба ребёнка госпитализированы в детскую областную больницу. Мать детей не пострадала. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздники с участием несовершеннолетних участников дорожного движения зарегистрировано шесть ДТП, в которых восемь детей получили ранения.
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