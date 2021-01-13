Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM Число жертв ДТП с пассажирским автобусом Москва — Луганск, которое произошло утром 13 января в Ростовской области, возросло до двух. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«Под автобусом обнаружили тело ещё одной женщины. Данные устанавливаются. Всего в результате аварии двое погибли, трое получили ранения», — уточнили в ведомстве.

Остальных пассажиров автобуса в настоящее время обеспечивают горячим питанием, организуют транспортировку.

ИА REGNUM сообщало, что на момент аварии в автобусе находились 15 пассажиров. На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции и представители экстренных служб.

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