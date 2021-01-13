Сланцы, Ленинградская область, , 11:09 — REGNUM В Ленинградской области с погоней задержали мужчину, который возил в своем автомобиле тело убитого пассажира. Об этом происшествии 13 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инспекторам ГИБДД пришлось догонять подозрительного водителя на «УАЗ Патриот», который проигнорировал их требование остановиться в ночь на 13 января 2021 года возле дома 3 по улице Дзержинского в городе Сланцы.

Настигнуть подозрительного водителя дорожному патрулю удалось в деревне Хижина, где мужчина скрываясь от погони, не справился с управлением и въехал в сугроб. Как выяснилось, за рулем находился нетрезвый 43-летний мужчина, проживающий в Сланцах.

При осмотре салона автомобиля «УАЗ Патриот» на заднем сидении с признаками насильственной смерти было обнаружено тело неизвестного мужчины. Как позже выяснилось, это 42-летний житель Петербурга.

«Водитель доставлен в полицию для разбирательства. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.