Самара, , 11:09 — REGNUM Мужчину насмерть сбила электричка в Самарской области. Об этом 13 января сообщает ВолгаНьюс. рф, ссылаясь на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Кристину Кулик.

По информации журналистов, трагедия произошла вечером 12 января на ж/д перегоне «Самара-Толево». На 1103 км Куйбышевской железной дороги электропоезд 6318 сообщением «Самара-Жигулевское море» сбил 28-летнего мужчину.

По словам машиниста, пострадавший переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Несмотря на то, что машинист экстренно затормозил, трагедии избежать не удалось.

Сообщается, что вместе с погибшим железнодорожные пути переходила и 16-летняя девушка. Но ей удалось быстро отойти от железной дороги, поэтому травм она не получила.

По данному факту сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры проводят проверку.

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