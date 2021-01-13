Курган, , 10:53 — REGNUM В Кургане утром 13 января был обнаружен сорвавшийся с башенного крана 18-летний юноша с тяжёлыми травмами. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Курганской области.

Сигнал о происшествии в пятом микрорайоне Кургана поступил на пульт дежурного в 6:00 (4:00 мск). Молодой человек лежал на площадке крана, на высоте пятого этажа. При падении пострадавший получил тяжёлые травмы. Когда его обнаружили спасатели, он был в сознании.

«Спасатели оказали ему первую медицинскую помощь, закутали в теплые вещи и с помощью сделанного троллея и альпснаряжения спустили вниз, где передали его бригаде реаниматологов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасение юноши проходило в условиях сильного мороза, на большой высоте, при обледенелых конструкциях. Курганские спасатели призывают земляков не совершать безрассудные поступки, которые ведут к трагедии.