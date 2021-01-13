Самара, 13 января 2021, 10:50 — REGNUM Автомобиль «Газель» и маневровый поезд столкнулись в Самарской области. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Сообщается, что днем 12 января на железнодорожном переезде ст. Водинская Куйбышевской железной дороги (Новосемейкино, Самарская область) произошло столкновение автомобиля «Газель» и маневрового состава.
По предварительным данным, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым составом.
При этом переездная сигнализация работала исправно. Несмотря на то, что машинист поезда экстренно затормозил, столкновения не удалось избежать.
К счастью никто не пострадал. Это ДТП не повлияло на график движения поездов.
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