Самара, , 10:50 — REGNUM Автомобиль «Газель» и маневровый поезд столкнулись в Самарской области. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Сообщается, что днем 12 января на железнодорожном переезде ст. Водинская Куйбышевской железной дороги (Новосемейкино, Самарская область) произошло столкновение автомобиля «Газель» и маневрового состава.

По предварительным данным, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым составом.

При этом переездная сигнализация работала исправно. Несмотря на то, что машинист поезда экстренно затормозил, столкновения не удалось избежать.

К счастью никто не пострадал. Это ДТП не повлияло на график движения поездов.

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