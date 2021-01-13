Улан-Удэ, , 10:41 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ продолжают обследовать школы и детские сады после мощного землетрясения в Монголии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, из шести проверенных учреждений по одному назначена дополнительная экспертиза.

«По остальным детским садам больше косметические трещины, которые могли появиться после землетрясения. Жилой фонд обследовали — там нет проблем», — отметил глава администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков.

Напомним, сейсмособытие на севере Монголии, рядом с российской границей магнитудой 6,8 произошло в 5:50 утра 12 января. Сильные толчки ощутили жители Улан-Удэ. Затем, в период с 6:02 до 8:36 утра в Бурятии была зарегистрирована серия афтершоков магнитудой в эпицентре от 3,9 до 5,1.

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