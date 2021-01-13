Абакан, , 10:28 — REGNUM В Абакане (Хакасия) предстанет перед судом 39-летний житель Минусинска (Красноярский край). Он обвиняется в совершении развратных действий в отношении ребёнка (ч. 1 ст. 135 УК РФ).

Как сообщили ИА REGNUM 13 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, по версии следствия, в Абакане днём 19 сентября 2020 года 14-летняя девочка шла на тренировку. На улице Песочной к ней на автомобиле подъехал мужчина. Он попросил указать расположение улицы 8 Марта.

Злоумышленник попросил девочку показать маршрут проезда в телефоне и в этот момент совершил в отношении неё развратные действия. Школьница оказала сопротивление и убежала.

Следователи и оперативные сотрудники органов внутренних дел в кратчайшие сроки задержали мужчину. В ходе следствия он не признал своей вины. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре жителя Сургутского района подозревают в развращении несовершеннолетних в социальных сетях.

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