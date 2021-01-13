Ростов-на-Дону, , 10:25 — REGNUM В результате опрокидывания пассажирского автобуса в Ростовской области один человек погиб и трое пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 13 января.

В ведомстве уточнили, что все трое пострадавших — женщины. Всего на момент аварии в автобусе находились 15 пассажиров.

В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники полиции и представители экстренных служб.

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